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İkinci kez bozulan Nurcan Arslan davasında mahkeme kararında direndi

#İstanbul#Küçükçekmece#Nurcan Arslan
İkinci kez bozulan Nurcan Arslan davasında mahkeme kararında direndi

İstanbul Küçükçekmece'de 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen Nurcan Arslan'ı (39) ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldüren Abdullah Melih Barış'a (36) "tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu. Bozma kararından sonra yeniden görülen mahkemede heyet "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yenileyerek Yargıtay kararına direndi. Abdullah Melih Barış, savunmasında "Pişmanım. Cezaevinde geçirdiğim 6 senede eğitimimi tamamladım ve ıslah olmuş durumdayım. İyi bir vatandaş olmaya çalışıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Abdullah Melih Barış katıldı. Duruşmada Nurcan Arslan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Nurcan Arslan'ın ailesi, iyi hal indirimine itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayetin tasarlayarak işlenmediğini belirterek kararı bozdu. Yeniden yargılama kararı alan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Melih Barış'a "tasarlayarak öldürme" suçundan ikinci kez aynı cezayı verdi. Nurcan Arslan'ın ailesi bu karara da iyi hal indirimi nedeniyle itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi mahkemenin kararını "cinayette tasarlama yok" diyerek ikinci kez bozdu. Bugün 2 kez Yargıtay bozmasından sonra görülen duruşmada karar çıktı.

Duruşmada savunma yapan sanık Abdullah Melih Barış, "Olay planlanmamıştır. Olayın gerçekleştiği yeri de ben değil maktul Nurcan ayarladı. Ben zaten onun tarifi üzerine olay yerine gitmiştim. Ben olay sebebiyle pişmanım cezaevinde geçirdiğim altı senede eğitimimi tamamladım ve ıslah olmuş durumdayım. İyi bir vatandaş olamaya çalışıyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

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Mahkeme heyeti oy çokluğu ile direnme kararı vererek sanığı 3. kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı "Failin suçu işlemekten vazgeçmesi ve bir başka nedenle ve bir başka ani kararla fiili işlemesinde tasarlamadan söz edilemez. Suçu işleme kararının hangi düzeydeki eylem için ve ne zaman aldığı ile eylemin şarta bağlı olmayan bu kararlılıktan ne kadar zaman geçtikten sonra işlendiği mevcut kanıtlarla saptanmalı, suç kararıyla eylem arasında geçen zaman dilimi içerisinde ruhi sükunete ulaşıp ulaşamayacağı değerlendirme konusu yapılmalıdır" diyerek karara şerh koydu.

Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan mahkeme sonrası Bakırköy Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Mahkeme bugün kararında yine direndi ve müebbet hapis cezası verdi. 6 yıldır adalet bekliyorduk adaleti aldık. Bizimle bugün burada olan herkese teşekkür ederim. Nurcan için adalet, katledilen bütün kadınlar için adalet diyorum" diye konuştu.

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İkinci kez bozulan Nurcan Arslan davasında mahkeme kararında direndi

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkalı'da 30 Ocak 2016'da Nurcan Arslan'ın silahla öldürüldüğü, sanık Abdullah Melih Barış'ın haber merkezini arayarak bir kadını silahla yaraladığını söylediği ve teslim olduğu belirtildi. Sanık Barış'ın gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen maktulü ikna edemediği takdirde öldürmeyi planladığı ve silahı bu nedenle yanına aldığı kanaatinin oluştuğu aktarılan iddianamede, sanığın maktule ateş ettiğini kabul ettiği ifade edilmişti. İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

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