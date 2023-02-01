İkinci kattaki daireye tırmanarak giren hırsızlar kamerada

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Cihangir'de geçtiğimiz hafta gece saatlerinde bir apartmanın önüne gelen üç şüpheli, önce çevreyi kontrol etti. Şüphelilerden biri eldiven giydikten sonra, binaya tırmanmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir aracı farkedip aşağı indi. Apartman önünde oturarak, araç geçene kadar dikkat çekmemeye çalıştı. Otomobil geçtikten sonra, bu kez diğer şüphelinin yardımıyla yeniden binaya tırmanmaya başladı. İkinci kattaki dairenin penceresini açarak içeri giren hırsız, evde çalacak bir şey bulamayınca kısa süre sonra dışarı çıktı. Şüpheliler olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERADA

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Şüphelinin binaya tırmanışı ve pencereden içeriye girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, üç şüphelinin sokağa gelmesi ve etrafı kontrol etmesi görülüyor. Çevrede kimsenin olmadığını anlayınca şüphelilerden biri ikinci kata tırmanıyor. Odanın penceresinden içeriye giren şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca, aşağıdaki dairenin pencere pervazına inerek, buradan atladı. Şüpheliler yürüyerek sokaktan ayrıldı.

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİ İÇERİ GİRİYORLAR"

Mahalle sakini Leyla Arman "Burada HIRSIZLIK olayları oluyor. Hırsızlar daha önce üçüncü kata bile girmişlerdi. Camı açık bırakmışlar, oradan girip çanta çalmışlar. Garajın önüne atmışlar. Burada çok hırsızlık var" dedi. Ferdi Bulut ise "Burada genellikle hırsızlık oluyor. İnsanlar bıkmış artık. Son hırsızlık olayında da örümcek adam gibi tırmanarak içeri giriyorlar. Daha önce motor hırsızlığı olmuştu. Şimdi de eve girmişler" diye konuştu.