İkinci katta alev kapanı…. Can havliyle aşağıya atladılar, 5 yaralı 1 ölü

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından kaçmak isteyen 5 kişi yaklaşık 5 metre yükseklikteki pencereden atladı. Pencereden atlayan 5 kişiden 2’si ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanan 5 kişi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Bölümü’nde tedavi altına alındı. Yangında 5 kişi camdan atlayarak kurtuldu ancak Melek Çalıbaşı (64) hayatını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı değerlendirilirken, ev içerisinde hem elektrikli soba hem kömür sobası olması nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.