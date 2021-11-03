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İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman

#Haydarcan Kılıçdoğan#Kahraman#Taciz
İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman

Tacize uğradıklarını iddia eden 12 ve 13 yaşındaki iki genç kız, o sırada yoldan geçen Haydarcan Kılıçdoğan’dan yardım istedi. Kılıçdoğan, uyardığı Mert T. ve Yunus H. tarafından acımasızca bıçaklanarak öldürüldü. 17 yaşındaki Mert T. ve Yunus H. tutuklandı.

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ANKARA’da geçen pazar günü, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki bir kafede doğum gününü kutlayan 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu, bir anda dışarıya fırlayıp o sırada evine giden Haydarcan Kılıçdoğan’dan, iki kişinin tacizine uğradıklarını söyleyerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan 17 yaşındaki Mert T. ile Yunus H.’yi uyarınca, aralarında tartışma çıktı. Kılıçdoğan, Mert T. ve Yunus H. tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kılıçdoğan, dün sabah yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan Mert T. ile Yunus H. mahkemece tutuklandı.

‘ARKADAŞIM TACİZCİ KURBANI OLDU’

Haydarcan Kılıçdoğan’ın çocukluk arkadaşı Kadir Güreşir, “Arkadaşım ‘Ayıp değil mi, niye böyle yapıyorsunuz?’ derken 2 kişi bıçakla saldırmaya başlıyor. Çocuklar daha sonra kaçtı, biz bir şey yapamadık. Tacizcileri engellemek isterken, tacizci kurbanı oldu” dedi. Batıkent Meydanı’nda daha önce de kadınların taciz edildiği ve Emniyet’e bildirildiği iddia edildi.

‘KIZLARIN AİLELERİ ACIMIZI PAYLAŞTI’

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Haydarcan Kılıçdoğan’ın ismini vermek istemeyen dayısı ise “2 gün ölümle pençeleşti, maalesef sabah hayata veda etti. Haydarcan, tanımadığı insanlara yardım ederken canından oldu. Kızların aileleri yanımıza gelerek acımızı paylaştılar. ‘Gerçekten Haydarcan bizim kızlarımız için canından oldu’ dediler” diye konuştu. Haydarcan Kılıçdoğan bugün toprağa verilecek.

İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman

12.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Kadir Şeker (20) parkta iki sevgilinin kavgasına tanık olmuştu. Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a (32) engel olmak isterken aralarında arbede yaşanmıştı. Bu sırada Şeker, Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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#Haydarcan Kılıçdoğan#Kahraman#Taciz

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