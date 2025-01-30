İkinci ‘KAAN’da geri sayım

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde Milli Muharip Uçak KAAN’a ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, KAAN uçağında bugüne kadar gelinen aşama ve kazanılan deneyimlerin yanı sıra bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi.

TUSAŞ’taki toplantıya Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun yanı sıra yerli firma yöneticileri ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ personeli de katıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “5’inci nesil savaş uçağımız KAAN’ın gelişimine emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederiz” denildi.



TEST UÇUŞLARI BU YIL

2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının devam ettiği KAAN’ın ikinci prototipinin bu yıl test uçuşu yapması bekleniyor. Şu anda ikinci prototipin üretim ve montaj faaliyetleri sürüyor. KAAN’a yeni yetenek, donanımlar ve fonksiyonların entegresi, Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları ve geri bildirimleri, ne kadar sürede kaç adet üretileceği, ihracat olanakları, proje ortaklıkları gibi konular da değerlendiriliyor.

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2028’DE ENVANTERDE

5’inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde yapmıştı. 3 dakika havada kalan KAAN, bu uçuşta 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. Nihai hedef ilk KAAN uçağının, 2028 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi. Bu doğrultuda 2025-2028 arasında prototipler ile çok yoğun test faaliyetleri yapılacak. Testlerle birlikte havada kalış süresi ve çıkılan irtifanın da aşamalı olarak artırılması bekleniyor.

F-16’LARLA UÇABİLİYOR

KAAN hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor. Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16’lar, TSK’nın hava, kara ve deniz araçları) müşterek çalışılabiliyor. 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve altı metre yüksekliğinde.