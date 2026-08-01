İkinci KAAN da uçuşa hazırlanıyor

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İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştiren KAAN P0 prototipi uçuş testlerine devam ederken, P1 ise P0’dan elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen ikinci uçuş prototipi olarak test programına katılıyor.

TUSAŞ’ın planlamasına göre P1’in ilk uçuşunun önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştirilmesi, P1 ve P2 prototiplerinin ise 2026 yılı sonuna kadar aktif olarak uçuş testlerinde yer alması hedefleniyor.

KAAN’ın geliştirme ve sertifikasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, ilk seri üretim uçaklarının 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine teslim edilmesi öngörülüyor.

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Birden fazla prototiple yürütülen test sürecinin, uçağın uçuş performansı, aviyonik sistemleri, görev kabiliyetleri ve güvenilirliğinin daha kısa sürede doğrulanmasına katkı sağlaması bekleniyor.