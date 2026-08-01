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İkinci KAAN da uçuşa hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Muharip Uçak#TUSAŞ#KAAN P1
İkinci KAAN da uçuşa hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN’ın ikinci prototipi P1’in güçlendirilmiş taksi testlerini başarıyla tamamladığını gösteren yeni görüntüleri paylaştı. Böylece P1’in ilk uçuşu öncesindeki yer testlerinde önemli bir aşama geride bırakılmış oldu.

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İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştiren KAAN P0 prototipi uçuş testlerine devam ederken, P1 ise P0’dan elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen ikinci uçuş prototipi olarak test programına katılıyor.

TUSAŞ’ın planlamasına göre P1’in ilk uçuşunun önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştirilmesi, P1 ve P2 prototiplerinin ise 2026 yılı sonuna kadar aktif olarak uçuş testlerinde yer alması hedefleniyor.

İkinci KAAN da uçuşa hazırlanıyor

KAAN’ın geliştirme ve sertifikasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, ilk seri üretim uçaklarının 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine teslim edilmesi öngörülüyor.

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Birden fazla prototiple yürütülen test sürecinin, uçağın uçuş performansı, aviyonik sistemleri, görev kabiliyetleri ve güvenilirliğinin daha kısa sürede doğrulanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

 

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#Milli Muharip Uçak#TUSAŞ#KAAN P1

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