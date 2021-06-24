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Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Kumalığı kabul etmeyince öldürüldü! Emine Karakaş'ın annesi konuştu: 'O katili bulun'

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Kumalığı kabul etmeyince öldürüldü! Emine Karakaş'ın annesi konuştu: 'O katili bulun'

Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) ikinci eşi olmayı reddettiği için uğradığı silahlı saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 138 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Emine Karakaş'ın (16) annesi Nurcan Karakaş konuştu. Karakaş, "Benim ciğerim parçalandı. O katili bulun. Kızım gibi gençler ölmesin" dedi.

Olay, 4 Şubat'ta Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aslan Karakaş ise kaçtı. Yaşam mücadelesi veren Emine, 138 günün ardından önceki gece hayatını kaybetti.

'BENİ İYİLEŞTİRECEKSİNİZ DEĞERLİ HOCALARIM' DEMİŞTİ

Emine'den geri, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çekilen son görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Emine'nin doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirmeleri için destek istediği anlar yer aldı. Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine Karakaş'ın, doktorlara ''Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Ne olur elinizden geleni yapın'' dediği duyuluyor.

Kumalığı kabul etmeyince öldürüldü Emine Karakaşın annesi konuştu: O katili bulun
'ARTIK O KÖYE GİDEMİYORUM'

Kızının ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Nurcan Karakaş, "Kızımın cenazesini köyüne götüremedim. Canım, ciğerim parçalandı. Başka annelerin canı yanmasın. Artık o köye gidemiyorum. Bu saatten sonra kimseye güvenim kalmadı. O katili bulun. Mardin'deki dayısı nerede olduğunu biliyor. Ailesi katili saklıyor. Kızım yaşamak istiyordu, hayalleri vardı. Katili bulsunlar. Kızım gibi gençler ölmesin. Benim gibi annelerin ciğeri yanmasın, parçalanmasın" diye konuştu.

Kumalığı kabul etmeyince öldürüldü Emine Karakaşın annesi konuştu: O katili bulun

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