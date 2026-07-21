×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İkinci elde sahte ekspertiz ve kilometre oyunu yapan şebekeye darbe: 21 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ekspertiz#Kilometre Oyunu#Sahte Rapor
İkinci elde sahte ekspertiz ve kilometre oyunu yapan şebekeye darbe: 21 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 10:25

İstanbul merkezli 3 ilde, hasarlı ve yüksek kilometreli araçların göstergeleriyle oynayıp sahte raporlarla satan suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu yöntemle 47 kişiyi dolandırdığı belirlenen zanlılardan 21'i gözaltına alınırken, kaçan 9 şüpheli aranıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin çeşitli illerden yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçları satın aldıkları, teknik cihazlarla kilometre bilgilerini gerçeğe aykırı şekilde düşürdükleri, araçların hasar kayıtlarını gizledikleri ve sahte hesaplar üzerinden ikinci el araç satış platformlarında ilan verdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, araçları düşük kilometreli ve hasarsız olarak tanıttıkları, daha önce hazırlanmış gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını alıcılara göstererek güven kazandıkları, noterde satış işleminin ardından alıcıların telefonlarına cevap vermedikleri tespit edildi. Bu yöntemle 47 kişinin dolandırıldığı ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Haberin Devamı

İkinci elde sahte ekspertiz ve kilometre oyunu yapan şebekeye darbe: 21 gözaltı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, saat 06.00 sıralarında İstanbul, Antalya ve Samsun'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda 30 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekspertiz#Kilometre Oyunu#Sahte Rapor

BAKMADAN GEÇME!