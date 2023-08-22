İkinci el telefon satın almak istedi, 3 defa dolandırıldı

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Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, online satış yapılan bir sitede uygun fiyatlı 2'nci el cep telefonu gördü. İlandaki telefonun sahibini arayarak satın almak istediğini söyleyen Özpınar’a iddiaya göre ilanın kaldırılması ve telefonun başkasına satılmaması için ödeme yapması gerektiği söylendi. Özpınar’a ödeme aşamasında dolandırıcı tarafından güvenilir siteden birebir kopyalanmış başka bir sitenin linki yollandı. Linke tıkayarak adımları takip eden Özpınar, almak istediği telefonun ücreti olan 7 bin 600 TL’yi siteye yatırdığını düşünürken aslında dolandırıcıların hesabına yatırdı.

"ÖDEMENİZ ASKIYA ALINDI, TEKRAR ÖDEME YAPIN" DEDİLER

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Ürünün kargolanacağını düşünen Ekrem Özpınar’ı kısa süre sonra yabancı ülke tarifeli bir numaradan sitenin temsilcisiymiş gibi arayan dolandırıcılar, para yolladığı banka hesabının açıklama kısmına yanlış açıklama yazdığını ödemenin askıya alındığını belirterek tekrar ödeme yapmasını istedi. İkinci kez ödeme yapan Özpınar’ı yine aynı yöntemle arayan dolandırıcılar bu sefer de profil bilgilerinin yanlış olduğunu ve tekrar ödeme yaparsa iki ödemenin iade edileceğini söyledi. Özpınar 3. kez telefonu almak için ödeme yaptı. Toplamda 22 bin 600 TL ödeme yapan vatandaş dolandırıldığını anladığında ise tüm numaralardan engellendi. Dolandırıcıların ağına düşen Özpınar şikayetçi olurken, vatandaşları da yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı.

Yaşadığı süreci anlatan Ekrem Özpınar “Ben bir telefon almak istedim, güvenilir alışveriş sitesine girdim sürekli alışveriş yaptığım bir siteydi. Orada bir kişinin ilan paylaştığını gördüm ve iletişime geçtim o kişiyle. Bana param güvende diye bir şey var oraya parayı yatır dedi bende siteye güvenerek yola çıktım bana bir link attı ona tıkladım ve sanki benim girdiğim sitenin aynısı gibiydi. Satın al linkine tıkladım çıkan banka hesaplarına ödemelerimi yolladım. Ben paraları yükledikten sonra ikinci ve üçüncü kez benden para yatırmam istendi. Bende ilk gönderdiğim parayı kurtarmak için ödemelerimi yaptım. Ben telefonu kapatıp sitenin müşteri hizmetlerini arayınca böyle bir site ve hizmetlerinin olmadığını söyledi ve ben dolandırıldığımı anladım. Şikayetçi oldum ve ifade verdim” ifadelerini kullandı.