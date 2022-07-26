‘İkinci el parasıyla sıfır araba alacaksınız’

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VERGİ DÖRTTE BİRİ ORANINA İNECEK

CHP Lideri özetle şunları söyledi: “Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye’de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV’yi ödüyoruz. Yetmiyor aracın bedeliyle birlikte, bu verginin de vergisi olarak yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne Gümrük Vergisi ödüyoruz, üstüne Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına? Almanya’da 15 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya’daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Açıkça çağrı yapıyorum: İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz.

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ŞİMDİLİK ÖTELEYİN

İkinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu uygulama lüks araçlar için olmayacak, Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız.