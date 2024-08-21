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Alacağı otomobilin parası elindeki çantadaydı... Alışverişten vazgeçince hayatının şokunu yaşadı

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#İkinci El Otomobil#Araç Satışı#Bursa
Alacağı otomobilin parası elindeki çantadaydı... Alışverişten vazgeçince hayatının şokunu yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:15

Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayla kayıplara karıştılar.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç almak için arayışa giren Mahmut Hasanoğlu sosyal medya platformundan bulduğu ve beğendiği araç sahibiyle telefonda görüştü.

Alacağı otomobilin parası elindeki çantadaydı... Alışverişten vazgeçince hayatının şokunu yaşadı

Taraflar bir süre sonra buluştu. Buluşmaya otomobil sahibi, 2 arkadaşıyla birlikte geldi. Hasanoğlu, önce Yavuzselim Mahallesi'nde bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Eli para dolu çanta ile gezen Mahmut Hasanoğlu, alacağı otomobile ekspertiz yaptırınca söylenilenden daha fazla boya-değişen tespit edilmesiyle alışverişten vazgeçti.

Alacağı otomobilin parası elindeki çantadaydı... Alışverişten vazgeçince hayatının şokunu yaşadı

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PARA DOLU ÇANTAYLA SIRRA KADEM BASTI

Anlaşmazlık sonrası Hasanoğlu, evinin önünde araçtan inmek istedi. İndikten sonra araçtaki para dolu çantayı almak isterken satıcı kılığındaki sürücü otomobille hızlıca uzaklaştı. Mahmut Hasanoğlu o sırada ölümden dönerken, soluğu polis merkezinde alıp 550 bin lirasının çalındığını iddia etti.

Alacağı otomobilin parası elindeki çantadaydı... Alışverişten vazgeçince hayatının şokunu yaşadı

KUYUMCUYA ALTIN BOZDURMAYA GİTME ANLARI KAMERADA

Mahmut Hasanoğlu'nun kuyumcuya giderek altın bozdurma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#İkinci El Otomobil#Araç Satışı#Bursa

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