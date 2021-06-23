İkinci doz Covid-19 aşı randevusu ne zaman alınır?

Ülkemizde Covid-19 aşı uygulaması yaygın bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda da Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Aşılar, 2 doz halinde ve belli aralıklarla yapılıyor. İlk doz aşısını olan vatandaşlar da ikinci doz için ne zaman randevu alınması gerektiğini araştırıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...



İkinci doz aşı randevusu ne zaman alınır?



Her gün yüz binlerce kişi, randevularını alarak sağlık merkezlerinde ilk doz aşılarını yaptırıyor. İlk doz aşı uygulandıktan, belli bir süre sonra da ikinci doz aşılar yapılıyor.



Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre de aşıların dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacağı belirtiliyor. Buna göre ikinci doz aşı randevularının da ilk dozdan itibaren o aşı için belirlenen süre geçene kadar oluşturulması gerekiyor.



İkinci doz aşı randevusu almak isteyenler, randevularını MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturabileceği gibi Alo 182 hattını arayarak veya kısa mesaj yoluyla da alabilir.

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