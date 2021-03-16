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ANKARA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İkinci doz aşıyı oldu

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İkinci doz aşıyı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, COVID-19 aşısının ikinci dozunu oldu.

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım’la birlikte, aile hekimimizde COVID-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, ilk doz aşısını da sırası geldikten sonra yine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte aile hekimliğinde 12 Şubat’ta yaptırmıştı.

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