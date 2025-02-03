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İkinci dönemin ilk zili çalıyor

Güncelleme Tarihi:

#Sömestr Tatili#OKUL#Öğrenci
İkinci dönemin ilk zili çalıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

16 günlük sömestr tatili bugün bitiyor, yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen yeniden ders başı yapıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk karneleri, 17 Ocak’ta dağıtıldı ve yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler ve öğretmenler 16 günlük tatilin ardından bugün yeniden sınıflarına kavuşuyor. Bugün başlayan ikinci dönem 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Dönemin ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 20 Haziran’da sona erecek.

YANGIN DESTEĞİ

MEB, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını sonrasında okullarda uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar okullarda, öğrencilerin travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütecek. İl ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, Bakanlık koordinasyonunda ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacak. Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlıkça hazırlanan “Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı” kapsamında bilgilendirme çalışmaları da yapılacak.

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2’NCİ DÖNEM TAKVİMİ

* Dönem başlangıcı: 3 Şubat

* Ara tatil:31 Mart-4 Nisan

* Karne günü: 20 Haziran

* LGS merkezi sınav: 15 Haziran

* YKS (TYT): 21 Haziran

* YKS (AYT-YDT): 22 Haziran

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#Sömestr Tatili#OKUL#Öğrenci

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