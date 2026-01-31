İkinci dönem başlıyor... Dersimiz ‘bayrak sevgisi’

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı ilk hafta olan 2-6 Şubat tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Okul binaları Türk bayrakları ile donatılacak, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek. Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.

‘GELECEĞİMİZ VATAN’

Bu çerçevede yürütülecek çalışmaların, “İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” anlayışı doğrultusunda, bağımsızlığını bayrağından, geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesini yansıtması, “Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan” yaklaşımıyla milli birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi, “Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde” mesajıyla, bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı anlamını eğitim ortamlarında görünür kılması ve “Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek” vurgusuyla da Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde “güçlü millet ve istikbal” idealini besleyen bir eğitim iklimine katkı sunması amaçlanıyor.

OKUL YÖNETİCİLİĞİNE ‘AKADEMİ’ ŞARTI

MEB tarafından hazırlanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kanun çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle; yöneticiliğe görevlendirilecekler için Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programını tamamlamış olma şartı getirildi. Eski yönetmelikte yer alan sözlü sınav yani mülakat uygulaması tamamen kaldırılırken, yerine Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütülecek olan ‘Yönetici Yetiştirme Programı’ geldi. Bu düzenleme ile okul yöneticisi olmak isteyen öğretmenler için hem sınav hem de eğitim süreci zorunlu oldu. Yönetici yetiştirme programı, eğitim kurumlarının kademe ve türlerine göre anaokulu, ilkokul ve ortaokul yöneticilikleri için temel eğitim; lise, imam hatip lisesi ve mesleki teknik lise yöneticilikleri için ortaöğretim; bilim ve sanat merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi ile özel eğitim okul yöneticilikleri için özel eğitim olacak şekilde belirlendi.

Müdür yardımcısı olmak için sözlü sınav komisyonunun karşısına çıkılıyordu. Yeni düzenleme ile adaylık dahil 2 yıl öğretmenlik yapmış olanlar, yazılı sınav ve ardından Akademi eğitimini tamamlayarak puan üstünlüğüyle müdür yardımcısı olabilecek. 60 puan alarak başarılı olan adayların başvuru sonuçları, puan üstünlüğüne göre belirlenecek.