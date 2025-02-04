İkinci dönem başladı... 20 milyon öğrenci yeniden okullarda

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, 9 Eylül’de başlayan eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak’ta karnelerin verilmesiyle sona ermişti. Öğrenciler hafta sonlarıyla beraber 16 gün süren yarıyıl tatilinin ardından dün okullarıyla buluştu. 20 Haziran’da sonra erecek ikinci dönemin ilk gününü İstanbul’da Bahçelievler Fikret Yüzatlı ilkokulu ve Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu’nda izledik. Okullarda, İstiklal Marşı ile başlayan törenler müdür ve öğretmenlerin öğrencilere verdiği ikinci dönem önerileriyle devam etti. Bahçelievler Fikret Yüzatlı ilkokulu Müdürü Ali Özalan, öğrencilere yeni dönem için düzenli ders çalışma, öğretmenleri dinleme, arkadaşlara sevgi ve saygıyla yaklaşma ve bol bol kitap okuma gibi görevler verdi. Ardından öğrenciler, heyecanla sınıflarına koştu.

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‘EN SEVDİĞİM TOKALARIMI TAKTIM’

Bahçelievler Fikret Yüzatlı İlkokulu ve Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu’nda dönemin ilk ders gününe büyük bir coşkuyla başlayan öğrenciler, okulu çok özlediklerini dile getirerek şunları söyledi:

Tatilde ödevlerimi yaptım ve ailemle bol bol gezdim. Birinci dönem karnem çok iyi gelmişti bu dönemi de başarıyla tamamlayacağıma inanıyorum. Tatilin son günü, üniformamı özenle hazırladım ve bugün en sevdiğim tokalarımı takarak okula geldim.

Melis Bahar Toygan, 1’inci sınıf: Okulumu çok seviyorum, geçtiğimiz dönem okuma yazmayı öğrendim. Hem öğretmenlerimi hem de arkadaşlarımı çok özledim.

Tatilde kardeşimle birlikte arkadaşlarımızla buluştuk ve hep birlikte sinemaya gittik. Ayrıca akrabalarımızı da ziyaret ettik. Bugün heyecanlıyım, yeniden okulda olmak çok güzel.

‘TATİLDE OKULU UNUTTUM’

Fatih Yağcı, 2’nci sınıf: Tatilde okulumu unuttum. Yani öğrenci olduğum tamamen aklımdan çıktı. Çünkü tatil çok güzel geçti.

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Tatilde hem ders çalıştım hem de akrabalarımı ziyaret ettim. Çok güzel geçti. En çok öğretmenimi özledim.Berat Eymen Ay, 4’üncü sınıf: Tatilde ders çalıştım ve kitap okudum. Bu süreçte arkadaşlarımla görüşemedim o yüzden onları çok özledim. İlerde matematik öğretmeni olmak istiyorum çünkü biz de aile geleneği. Herkes öğretmen.

Yiğit Ali Aktaş, 4’üncü sınıf: Törende Türk Bayrağı’nı tuttum ve okulun ilk gününde oldukça gurur verici bir an yaşadım. Böyle bir görevi beklemiyordum. Heyecanım ikiye katlandı. Tatilde evdeydim ama çok güzel geçti.

‘EN ÇOK BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİ ÖZLEDİM’

Aslıhan Duru Kalaycı, 2’nci sınıf: Tatilde teyzemle Sapanca’ya gittik. Orada çok eğlendim. En güzel tatillerimden biriydi. Kitap okumak için bol bol vaktim vardı.

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Kuzenlerimle sınırsız vakit geçirmek çok güzeldi. Günde iki saat bilgisayar oynayabildim. Muz cenneti adında bir kitap bitirdim. Okulda en çok beden eğitimi dersini özledim.

Miray Özdemir, 1’inci sınıf: Tatilden hemen önce kardeşim dünyaya geldi. Onunla oynamak ve vakit geçirmek için bolca vakit buldum. Okuma yazmayı yeni öğrenmiştim, tatilde bol bol kitap da okudum.

Emir Köseoğlu, 1’inci sınıf: İğneada’ya gitmek, orada parkta oynamak ve köpekleri sevmek tatilimin en güzel anlarıydı. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özlediğim için koşarak okula geldim.

OTEL YANGINI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ

Okulların açıldığı ilk gün veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı, bu süre zarfında kendilerinin de dinlendiğini belirten veliler şöyle konuştu:

Necati Dağ, Veli: Torunumu okula getirdim ama tatilimiz otel faciasından dolayı berbat geçti. Tatilde torunumu Bolu’ya kayağa götürmeyi istiyordum. Önce niyetlenip sonra vaz geçtik. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüz.

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Vildan Cersel, Veli: Grip salgını yaşadığımız bir süreçteyiz o nedenle çocukların bu dönemi evde geçirmeleri iyi oldu. Hem dinlendiler hem de sağlıklarını korudular. Bu tatil dönemi hem çocuklara hem de biz velilere çok iyi geldi.

Tatilde çocuklar hastaydı. Onların iyileşmesi ve dinlenmesi için bu tatil çok iyi oldu. Bu süreçte düzenimizi bozmadığımız için çocuklar okulun ilk gününe de çabuk adapte oldular ve heyecanlanmadılar. ‘Tatil ne çabuk bitti’ dediler.

Serpil Tete, Veli: 4 ve 1’inci sınıfa giden iki çocuğum var. Tatilde bol bol gezdiler ve ödev yaptılar. Benim çocuklar okulu çok özlemiş, sabahın erken saatinde kalkıp bir an önce öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak istediler.

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Hülya Kopuz, Veli: Kızımla gezmenin yanında ders çalıştığımız bir tatildi. Bol bol birlikte vakit geçirme fırsatı bulduk.

MEB TAKVİMİ

İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan

İkinci dönem karne günü: 20 Haziran

LGS merkezi sınav: 15 Haziran

YKS (TYT): 21 Haziran

YKS (AYT-YDT): 22 Haziran