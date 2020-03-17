İkinci devriye hazırlığı

GÜVENLİK kaynakları ilk ortak devriyenin başlangıç yeri olan Trumba ve civarında yapılmasının doğal olduğunu, bölge halkının Rusya’ya karşı tepki göstermesi nedeniyle bilinçli olarak alanın dar tutulduğu bilgisini verdi. Bir yetkili şunları söyledi:

“Rus devriye gücüne tepki olabileceğine dair önceden değerlendirmelerimiz oldu. Bu nedenle devriyenin sakin geçmesi ve önemini ortadan kaldıracak bir gelişmenin olmamasını çok önemsedik. Fırat’ın doğusunun batısında Ayn El Arap’ta da (Kobani) bizim devriyelerimize karşı provokatif tutumlar olmuştu. Ancak biz provokatif tepkilere makul çerçevede karşılık verdik. Rusya’nın kendi birliklerine karşı yapılan provokatif eylemlere sert tepki vermesinin önüne geçmek için ilk devriyede alan dar tutuldu. Ancak devriyelerin alanı genişleyerek devam edecektir. Radikal unsurlara karşı tutumumuz bellidir. Devriyeye karşı yapılacak bir eylemde gereken yanıtın verileceğinden kimse şüphe duymasın.”

DEAŞ LİDERİ YAKALANDI MI?

Bu arada İdlib’de El Kaide’nin devamı olarak bilinen Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) DEAŞ’ın yeni lideri Abdullah Kardaş’ın yakaladığına dair üç gün önce ortaya atılan iddiaları Ankara yakından takip ediyor. Güvenlik kaynakları Suriye’deki bazı internet siteleri tarafından verilen bu haberi henüz teyit edecek bir bilgiye ulaşılamadığı, iddianın yakından takip edildiği bilgisini verdi.

RUSYA: ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

RUSYA, Suriye’nin İdlib bölgesinde faaliyet gösteren militanların Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart’ta varılan ateşkes anlaşmasını tanımadığını, çatışmaların yeniden başladığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada başta terör örgütü El Kaide bağlantılı olmak üzere HTŞ ile bir dizi grubun yeniden silaha sarıldığı kaydedilerek, “İdlib çatışmasızlık bölgesinde başta HTŞ olmak üzere bulunan bir dizi radikal terör örgütü Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart tarihinde varılan anlaşmayı hiçe sayarak yeniden silaha sarılmıştır. Üstelik bu gruplar yurtdışı destekçilerinden yeni ve daha etkili silahlar temin ederek karşı saldırılar düzenlemeye başlamıştır. İdlib bölgesinde günümüzde bulunan binlerce militan zamanında Suriye’nin farklı bölgelerinden buraya toplanmıştı” denildi. (Nerdun HACIOĞLU)