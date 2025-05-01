İkinci dalgada 18 tutuklama

Haberin Devamı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na önceki gün sevk edilen 52 kişinin sorgusu 17 savcı tarafından yapıldı. Savcılığın hâkimliğe sevk yazılarında bazı isimlerle ilgili şu iddialar yer aldı.

MELİH GEÇEK: Birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yapıyor. Usulsüz eylemleri; örgüt hiyerarşisinde bulunarak eylem ve fikir birliği içerisinde birçok faaliyette bulundu, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayma suçuna iştirak etti.

ALİ RIZA AKYÜZ (Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı): Capacity AVM’nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladı ve konuyu şüphelilerden Süleyman Atik’e yönlendirdi. Talebini kabul etmeyen şikâyetçiler hakkında idari yaptırım uyguladı. Bazı müteahhitlerden de benzer taleplerde bulundu. İmar konusundaki yetkilerini kullanarak maddi menfaat talep etti, irtikap suçunu işledi.

Haberin Devamı

KORUMA ÇAĞLAR TÜRKMEN: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gittiği Etiler’deki Le Meridien Otel’de gizli toplantıların kayıtlarını engellemek için kameraları bantla kapattı. Arama yapılan adreslerde kameraların kayıt cihazlarını söktü ve harddisk’leri ortadan kaldırdı. Gizli toplantılara ve örgütün işleyiş şekline vâkıf.

OTEL YETKİLİLERİ SERBEST KALDI

İmamoğlu’nun toplantı yaptığı ve kameraların bantlandığı Etiler’deki Le Meridien Otel’in olay tarihinde müdürü olan Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında ‘suç delillerini yok etme’, ‘gizleme veya değiştirme’ suçundan gözaltı kararı verilmişti. Udil ile Oğurlu, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK ŞEMAYI ÇİZDİ

Savcılığın sevk yazısında Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri, Fatih Keleş ve Murat Ongun’un örgüt yöneticisi olduğu iddia edildi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın suç örgütü üyesi olduğu ve örgüt liderine bağlı hareket ettiği öne sürüldü. Başa’nın işleri nedeniyle başvuru yapan firma yetkililerini oyalayarak işlerini geciktirdiği, zora koştuğu, bu suretle mağdur edilen firma yetkililerini suç örgütünün kasası konumundaki kişilere yönlendirerek para talep ettiği iddia edildi.

Haberin Devamı

TUTUKLANAN İSİMLER

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB’de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, işinsanı Mete Mağden, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür A.Ş. Reklam Şefi Metin Bal, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ve Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu.

Haberin Devamı

EV HAPSİ VERİLENLER

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun, İşinsanı Rasim Kaya, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaşkanıAdem Şanlısoy. Hâkimlik diğer şüphelileri ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza verme adli kontrolleriyle serbest bıraktı.

İSKİ, İSFALT VE KİPTAŞ’TAN İHALE BELGELERİ İSTENDİ

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri (İSFALT) ve KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri’nin genel müdürlüklerine yazı gönderdi. Yazıda, söz konusu kurumlar ve bunlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar yaptığı tüm ihalelerin ve projelerin ihale kayıt numarası, ihale bedeli, yüklenici firma gösterecek şekilde listelenip savcılığa gönderilmesi talep edildi.