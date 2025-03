İkinci buluşmada korkunç iddia: ‘Cinsel saldırıda bulundu’

Haberin Devamı

Boğaziçi Üniversitesi’nde elektrik ve elektronik bölümü öğrencisi F.M., aynı üniversitede okuyan M.Y.’nin kendisini sosyal medya üzerinden takip etmesi üzerine tanıştı. İddiaya göre ilk görüşmenin ardından aralarında duygusal yakınlık başlayan iki öğrenci, ikinci kez de buluşmak istedi. İkinci kez bir araya gelen taraflardan M.Y., kız arkadaşı F.M.’ye cinsel saldırıda bulunarak tecavüz etti. Uğradığı cinsel saldırı sebebiyle iç dünyasında manevi çöküş yaşandığını öne süren F.M., avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

‘PSİKOLOJİSİ BOZULDU’

“M.Y., daha önce de okuldaki başka bir kadın öğrenciye yönelik olarak da taciz ettiği gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nden uzaklaştırılmıştır. Tarafımızca M.Y.’nin taciz ettiği kadın öğrenci ile aralarında dava olduğu öğrenilmiştir. Müvekkilin cinsel saldırı sonrası, psikolojisi bozulmuş ve manevi hasara uğramıştır. Cinsel saldırının müvekkil üzerindeki etkisi halen devam etmektedir. Ciddi kaygı bozukluğu yaşayan müvekkil, can güvenliğinden endişe etmektedir. Yaşanan olay nedeniyle müvekkil hayati tehlike içindedir. M.Y. hakkında her ne kadar yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası uygulanmışsa da, müvekkilin bulunduğu yurdun önündeki spor sahasına sıklıkla gelmeye başlamıştır. Tüm bu nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz.”

‘MAĞDUR EDİLİYORUM’

Soruşturma kapsamında ifade veren M.Y. ise cinsel saldırı iddialarını reddetti. Şikâyet edildiğini öğrendiğinde hayretler içerisine düştüğünü ifade eden M.Y., haksız yere mağdur edildiğini, kendisinin böyle bir eylemde bulunmadığını söyledi.