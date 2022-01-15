İkinci baharında katledildi

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Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gözde Korku'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Gözde Korku, Karacabey 1 Nolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çiftin ikinci evlilikleri olduğu, Orcay Korku’nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde Korku’nun ise bir kızı olduğu bildirildi.