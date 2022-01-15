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İkinci baharında katledildi

#Orcay Korku#Gözde Korku#Cinayet
İkinci baharında katledildi

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde dün saat 01.30 sıralarında, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay Korku (35) ile eşi Gözde Korku (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gözde Korku'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Gözde Korku, Karacabey 1 Nolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çiftin ikinci evlilikleri olduğu, Orcay Korku’nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde Korku’nun ise bir kızı olduğu bildirildi.

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#Orcay Korku#Gözde Korku#Cinayet

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