İkinci ara tatil ne zaman ve kaç gün? 2020 okullar ne zaman kapanacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi MEB'in internet sitesinden yayımlandı. 2. dönem temposu devam ederken, hafta sonu tatilleri ara tatilin kaç gün olacağı ve ne zaman başlayacağı öğrencilerin ve velilerin gündemine gelmeye başladı. Peki, nisan ara tatili kaç gün olacak? İşte, ara tatil tarihiyle ilgili detaylı bilgiler.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.