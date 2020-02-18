İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? 2019 2020 ara tatil kaç gün olacak?

18-22 Kasım'da yapılan 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrası gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, ara tatili döneminde dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, İkinci ara tatil ne zaman? İşte, ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.