İkili zirvelerin adresi... Krizlere ‘çözüm’ masaları kuruldu

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RUSYA-UKRAYNA 2 AYRI TOPLANTIDA

ANTALYA Diplomasi Forumu’nun ikinci gününde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları iki ayrı toplantıda konuştu, ancak birbirine birkaç dakika mesafede yer alan salonlarda konuşan iki bakan bir araya gelmedi. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, ateşkes konusunda heyetler arası görüşmeler sürerken, iki tarafın direkt görüşmelerle ilgili değerlendirmesinin “Bakan düzeyinde bir araya gelmek için erken” yönünde olduğunu belirtti.

Forum kapsamında yaptığı konuşmada Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’a Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile direkt temas kurup kurmadığı soruldu. Rusya Dışişleri Bakanı soruya gülerek “Benim bildiğim kadarıyla olmadı” yanıtını verdi.

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LAVROV FİDAN’A LİSTE VERDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlamaya yönelik çabalar da gündemdeydi. Görüşme sonrasında konuşan Lavrov, Fidan’a Ukrayna’nın ülkesindeki enerji tesislerine yaptığı saldırıların bir listesini verdiğini söyledi. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Lavrov, Fidan’a ateşkes için yapılan teknik görüşmelerde son duruma ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, büyükelçiliklerin karşılıklı olarak operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansmandan vize sorununa kadar atılması gereken adımlar olduğunu aktardı.

Lavrov’un Karadeniz’in güvenliği konusunda ise “Sivil kargo gemilerinin güvenliği için bir yol bulunduğu” bilgisini aktardığı öğrenildi. Lavrov, forumdaki konuşmasında Avrupa güvenliği ve NATO konularına değindi. “NATO’nun en büyük düşmanı NATO’dur” diyen Lavrov, ateşkes görüşmelerinde temel konuların NATO ve toprak meselesi olduğunu belirtti, “Biz toprak değil insanların haklarının derdindeyiz. Odessa gibi şehirleri kuranlardan bahsediyorum” dedi.

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BAKAN GÜLER’DEN İKİLİ TEMASLAR

- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Antalya Diplomasi Forumu’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha - Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİ... DİYOLOG SÜRECEK

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada “Taraflar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Anlaşması metninin nihai hale getirilmesinin ardından normalleşme sürecindeki mevcut durumu ele aldılar” denildi. Açıklamaya göre iki bakan, diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.

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