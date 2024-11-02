İki yolcusunu ezen şoför tutuklandı

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Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.’yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü, indirdiği yolcuları aracın altına aldı.

Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı. Minibüsün altında kalan 2 kişi diğer yolcuların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alınan dolmuş şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şoför olayla ilgili dolmuşu yanlışlıkla geri kaçırdığını iddia etti.