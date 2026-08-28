İki yıldır Şerife’nin peşindeymiş… Takip etti, silahını çıkartıp öldürdü

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İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da 25 Ağustos Salı günü saat 10.00 sıralarında Hakan Sayacı (51), ayrıldıktan sonra takıntı haline getirmeye devam ettiği Şerife Gezer’in (41) yolda yürüdüğü sırada önünü kesti. Sayacı, silahla ateş ederek Gezer’i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hakan Sayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'AİLELER TANIŞTI AMA SÜREKLİ BAHANE ÜRETTİ'

Şerife Gezer’in abisi Hasan Hüseyin Gezer, "5 yıl önce bunlar tanıştılar. Ailesi geldi, aileler tanıştı. Aradan aylar geçti haber gönderiyoruz, herhangi bir haber vermiyorlar bize. Sürekli bahaneler üretiyorlar. Biz de bu iş böyle olmayacak dedik ve bitirdik, görüşmedik. Son 2 senedir benim haberim yoktu; sürekli kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Bütün mahallede gezip kardeşimin önünü kesiyor. En son 2 ay önce kız kardeşim nişanlandı. 10 gün önce de arka sokaktaki nikâh işlemleri için sağlık ocağına gittiler. Bu şahıs ikisinin birden önlerini kesiyor. Tartışıyorlar, kardeşim babamı arıyor. Kahvenin önünde olaylar çıkıyor, benim haberim yine yok. Kardeşime ve babama saldırmış. Polisler geldi. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıktı. Bunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşim orada can çekişe çekişe öldü, adam orada çay içe içe onu öldürdü. Böyle bir şey yok" dedi.

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'GONCA GÜLÜMÜ SOLDURDULAR'

Anne Sebahat Gezer ise gözyaşları içinde "Benim kızımı hep tehdit etti. Tehdit ede ede onun canını aldı. Ölene kadar orada hapiste kalsın. Yalvarıyorum hâkimlere, savcılara. Ona en ağır cezayı versinler. Benim ciğerimi yaktılar, benim gonca gülümü soldurdular. O dünya gözü görmesin, gökyüzü görmesin. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Benim gibi başka anneler ağlamasın" dedi.