İki yıl sonra FBI sürprizi: Üst düzey bir heyet Ankara’da

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Üst düzey şeflerin de bulunduğu FBI heyeti, geçen hafta sürpriz bir şekilde Ankara’ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) başta olmak üzere Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı’nda görüşmeler yaptı. FBI’ın 2 yıl aradan sonra Türkiye’ye sürpriz ziyaretinin, ABD’de kalan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in zehirlendiği iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Türkiye başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle ilgili çok kapsamlı dosyaları FBI heyetiyle paylaştı. FBI ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör ve uluslararası örgütlü suçlarla mücadele konusunda ortak çalışma, terör ve suçlulara karşı ortak mücadele konularını ele aldı.

DEAŞ VE PKK LİSTESİ

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Görüşmelerde, Türkiye’de yakalanan veya Türkiye’nin sınırdışı ettiği ABD uyruklu DEAŞ’lıların listesi de FBI heyetiyle paylaşıldı. Türkiye’nin 2011’den bu yana sınır dışı ettiği ABD uyruklu 44 DEAŞ’lının bilgileri de Amerikalı yetkililere verildi. FBI heyetinin, Türkiye’den sınırdışı edilen 44 DEAŞ’lıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve bu kişileri sürekli takibe aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Türk istihbarat ve terör birimleri, terör örgütü PKK ile ilgili hazırlanan geniş kapsamlı dosyayı FBI heyetiyle paylaşırken, ABD’nin Irak ve Suriye’de temasta olduğu PKK’nın üst düzey isimleriyle ilgili de bilgi aktarıldı. Uluslararası uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörün finansı, kara para aklama gibi konular da ele alınırken, Türkiye ile ABD’nin bu konularda işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

FETÖ’NÜN ABD’DEKİ YAPILANMASI

Türkiye, FETÖ elebaşısı Gülen ile ABD’ye kaçan FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle ilgili kapsamlı bilgiler ve bu kişilerle ilgili Türkiye’de yürütülen soruşturmaların dosyalarını da FBI’a iletti. Ayrıca FETÖ’nün ABD’deki okulları başta olmak üzere bu yapılanmayla ilgili kuruluşlarla ilgili hazırlanan dosyalar da FBI’a iletilirken, Türkiye’nin daha önce Gülen’in iadesi için yaptığı girişimler de konuşuldu. FETÖ yapılanması ile ilgili ABD’de vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan devam eden soruşturmalarla ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Emniyet birimleri, FBI heyeti ile yapılan toplantılara Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığını söyledi.