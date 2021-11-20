İki yıl sonra FBI sürprizi: Üst düzey bir heyet Ankara’da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Film gibi bir hikaye 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardıFilm gibi bir hikaye! 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardı#İntihar
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
700 yıllık yolculuğun acı kaybı700 yıllık yolculuğun acı kaybı#Sarıkeçili Yörükleri
Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisindeZamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde#Kemal Kılıçdaroğlu
Üst düzey heyet Türkiyede... FBIdan 2 yıl sonra sürpriz ziyaretÜst düzey heyet Türkiye'de... FBI'dan 2 yıl sonra sürpriz ziyaret#FBI
İşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Korayın 8 milyon dolarlık hikayesiİşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Koray'ın 8 milyon dolarlık hikayesi#Koray Aldemir
Mahkemeden emsallik karar: Ayıplı boyaMahkemeden emsallik karar: 'Ayıplı' boya!#Ayıplı Mal
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndüMakas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!#Avcılar
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto ettiABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
HABERLERGündem Haberleri

İki yıl sonra FBI sürprizi: Üst düzey bir heyet Ankara’da

#FBI#Amerikan Federal Soruşturma Bürosu#Ankara
İki yıl sonra FBI sürprizi: Üst düzey bir heyet Ankara’da

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) üst düzey bir heyet, 2 yıl aradan sonra Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. FBI heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) terör, istihbarat, KOM ve narkotik dairelerinde temaslarda bulundu.

Haberin Devamı

Üst düzey şeflerin de bulunduğu FBI heyeti, geçen hafta sürpriz bir şekilde Ankara’ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) başta olmak üzere Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı’nda görüşmeler yaptı. FBI’ın 2 yıl aradan sonra Türkiye’ye sürpriz ziyaretinin, ABD’de kalan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in zehirlendiği iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Türkiye başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle ilgili çok kapsamlı dosyaları FBI heyetiyle paylaştı. FBI ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör ve uluslararası örgütlü suçlarla mücadele konusunda ortak çalışma, terör ve suçlulara karşı ortak mücadele konularını ele aldı.

DEAŞ VE PKK LİSTESİ

Haberin Devamı

Görüşmelerde, Türkiye’de yakalanan veya Türkiye’nin sınırdışı ettiği ABD uyruklu DEAŞ’lıların listesi de FBI heyetiyle paylaşıldı. Türkiye’nin 2011’den bu yana sınır dışı ettiği ABD uyruklu 44 DEAŞ’lının bilgileri de Amerikalı yetkililere verildi. FBI heyetinin, Türkiye’den sınırdışı edilen 44 DEAŞ’lıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve bu kişileri sürekli takibe aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Türk istihbarat ve terör birimleri, terör örgütü PKK ile ilgili hazırlanan geniş kapsamlı dosyayı FBI heyetiyle paylaşırken, ABD’nin Irak ve Suriye’de temasta olduğu PKK’nın üst düzey isimleriyle ilgili de bilgi aktarıldı. Uluslararası uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörün finansı, kara para aklama gibi konular da ele alınırken, Türkiye ile ABD’nin bu konularda işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

FETÖ’NÜN ABD’DEKİ YAPILANMASI

Türkiye, FETÖ elebaşısı Gülen ile ABD’ye kaçan FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle ilgili kapsamlı bilgiler ve bu kişilerle ilgili Türkiye’de yürütülen soruşturmaların dosyalarını da FBI’a iletti. Ayrıca FETÖ’nün ABD’deki okulları başta olmak üzere bu yapılanmayla ilgili kuruluşlarla ilgili hazırlanan dosyalar da FBI’a iletilirken, Türkiye’nin daha önce Gülen’in iadesi için yaptığı girişimler de konuşuldu. FETÖ yapılanması ile ilgili ABD’de vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan devam eden soruşturmalarla ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Emniyet birimleri, FBI heyeti ile yapılan toplantılara Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FBI#Amerikan Federal Soruşturma Bürosu#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19