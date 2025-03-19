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Polislik hayali sonunda gerçek oldu | '68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey'

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#Polis#Huzurevi#Samsun
Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 17:08

Samsun'da huzurevinde yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün polislik hayali gerçek oldu. Trafik polisi üniforması giyen Gün, anons çekip, bir sürücüyü denetledi. Ahmet Gün, "Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Küçükken askerleri ve polisleri görürdük. Çok merak etmiştim. Hepsine uzun ömürler dilerim. Bu hayali çocukluğumdan beri kuruyordum. Şimdi gerçekleşti. Bu meslek çok güzel. Askerlik ve polislik kutsal bir meslek. 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey. Sanki çocukluğuma döndüm." dedi.

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Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesi kapsamında huzurevi sakini Ahmet Gün, 'Dünya Yaşlılara Saygı Haftası'nda polislik hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

2 yıl önce huzurevine yerleşen Ahmet Gün, proje kapsamında çocuk hayalini gerçekleştirerek trafik polisi üniformasını giyip, anons çekti ve trafikte bir sürücüyü denetledi.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

'SANKİ ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM'

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Ahmet Gün, "Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Küçükken askerleri ve polisleri görürdük. Çok merak etmiştim. Hepsine uzun ömürler dilerim. Bu hayali çocukluğumdan beri kuruyordum.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

Şimdi gerçekleşti. Bu meslek çok güzel. Askerlik ve polislik kutsal bir meslek. 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

Sanki çocukluğuma döndüm. Polisleri görüyorduk, hız yapanlara cezalar kesiyorlardı. Uyarıyordu. Bayramları kutluyorlardı. Bayramlarda çikolata veriyorlardı.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

Bunlar çok güzel bir mutluluk. Onlar da bizler için gece gündüz çalışıyorlar. Benim sülalem hep asker asıllıydı. Benim de küçüklükten beri polis olma hayalim vardı. Hayallerimiz gerçek oldu. Bugün üniformayı da giydik" dedi.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

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'POLİS OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Huzurevi Müdürü Songül Gürsel ise 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesinden bahsederek, "Ahmet amcamız Bafralı. Yaklaşık 2 yıl önce geldi buraya. Son derece dinamik ve hayatla bağlarını kesmemiş ve yaş almasına rağmen fiziksel olarak da hayattan kopmamış bir yaşlımız. Polis olmak istediğini söylemişti.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

Trafik polisi oldu bugün ve hayallerini o da gerçekleştirdi. Projemiz 22 Nisan'da sona eriyor. Birkaç tane daha etkinliğimiz var proje kapsamında. 22 Nisan'da da projeye katkı sağlayan tüm müdürlükler, kurumlarla birlikte bir organizasyon sonu, proje sonu toplantısı ve etkinliği gerçekleştireceğiz.

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Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

Ahmet amcamız da bunlardan biriydi ve bundan sonra da yaşlarımızın mutlu olmasını ve iyiliklerinin çoğalması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

Polislik hayali sonunda gerçek oldu | 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey

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#Polis#Huzurevi#Samsun

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