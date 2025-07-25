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Ä°ki yavrusuyla birlikte ilçe merkezine indi: O anlar kamerada

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#DoÄŸa#Yaban HayatÄ±#AyÄ±
Ä°ki yavrusuyla birlikte ilÃ§e merkezine indi: O anlar kamerada
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 09:25

Ãœlkemizdeki yaban hayatÄ± daÄŸlara ve ormanlara kurulan fotokapanlarla gÃ¶zlenirken zaman zaman da doÄŸadaki bu canlÄ±larÄ±n yaÅŸam merkezlerine indiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Son olarak Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§e merkezine inen bozayÄ± ile 2 yavrusu, yiyecek ararken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Ã‡ukurca ilÃ§e merkezine gece saatlerinde inen bozayÄ± ile 2 yavrusu, cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Etrafta dolanan ayÄ±lar, Ã§Ã¶plÃ¼kte yiyecek aradÄ±ktan bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kayboldu. Yetkililer, vatandaÅŸlarÄ±n ayÄ±lara karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. (DHA)

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Ä°ki yavrusuyla birlikte ilÃ§e merkezine indi: O anlar kamerada

Ä°ki yavrusuyla birlikte ilÃ§e merkezine indi: O anlar kamerada

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#DoÄŸa#Yaban HayatÄ±#AyÄ±

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