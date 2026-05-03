İki yaşındaki hastaya milimetrik cerrahi

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 07:00

ÇOCUK Cerrahı Prof. Dr. Fatih Akbıyık, iki yaşındaki bir hastanın böbrek üstü bezi tümörünün laparoskopik (kapalı) yöntemle çıkarıldığını açıkladı.

Prof. Dr. Akbıyık, Hürriyet’e şunları söyledi: “Böbrek üstü bezi tümörleri, özellikle çocukluk çağında dikkatle planlanması gereken vakalardır. Uygun koşullar sağlandığında, bu tümörler laparoskopik yöntemle de çıkarılabilir.

‘HASTANIN DURUMU İYİ’

Farklı sağlık merkezlerinde açık cerrahi önerilen iki yaşındaki hastanın ailesi bize başvurdu. Biz de ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Hastamızın tümörünü, yaklaşık 2-3 milimetre kalınlığında, spagetti inceliğinde narin enstrümanlar kullanarak laparoskopik olarak çıkardık. Hastanın genel durumu iyi. Bu teknik, cerrahi alanda yüksek hassasiyet sağlarken, çevre dokuların korunmasına da katkı sunuyor.”

