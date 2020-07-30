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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İki vekil virüse yakalandı

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
İki vekil virüse yakalandı
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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal koronavirüse yakalandı.

İki vekil de sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Ziver Özdemir, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Batman’da Gençlik Kolları Başkanımızın düğününe katıldım. Düğünde, İl Genel Meclis Başkanımız kendisini halsiz hissediyordu. Düğünün hemen ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını öğrendim. Ben de hemen test yaptırdım. İlk test negatif çıktı fakat 23 Temmuz’da ben virüsün etkilerini hissetmeye başladım. 24 Temmuz Cuma günü bu nedenle Ayasofya Camii açılışına katılmayarak, test yaptırmaya gittim. Düğünde virüsü kaptım” dedi. AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Dal, “Test sonucumun pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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