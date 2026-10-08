İki Türk gemisi daha İHA’ların hedefi oldu

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Bulgaristan’ın Karadeniz açıklarında dün iki yük gemisi insansız hava ve deniz araçları saldırısının hedefi oldu. Gemilerden birinin Türk şirketine ait Togo bayraklı ‘Alfa Watan’ adlı yük gemisi olduğu, Romanya’nın Sulina Limanı’na seyrettiği sırada Bulgaristan’ın Byala kıyı kentinin yaklaşık 112 kilometre açıklarında vurulduğu kaydedildi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptığı açıklamada, Türk şirketine ait Togo bayraklı ‘Alfa Watan’ yük gemisinin saldırı sonucu battığını, gemideki denizcilere yönelik arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine operasyonun sonlandırıldığını belirtti. Gemideki yük ve mürettebata ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

MÜRETTEBATIN 11’İ TÜRK

Diğer geminin ise Palau bayraklı ‘Able’ olduğu ve saldırı sonucu gemide yangın çıktığı belirtildi. 11’i Türk, 7’si Hindistan vatandaşı 18 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığı bildirildi. ‘Able’ adlı geminin de bir Türk şirketine ait olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sözkonusu saldırıları kınadı. Önceki gün de Romanya açıklarında İHA saldırısı nedeniyle Türk ortaklı ‘Royad Mammadov’ adlı yük gemisi batmış, 2 denizcinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.