×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki Türk gemisi daha İHA’ların hedefi oldu

Güncelleme Tarihi:

#Gemi#İha Saldırısı#Karadeniz
İki Türk gemisi daha İHA’ların hedefi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

Karadeniz’de iki gün içinde Türk şirketlerine ait 3 gemi saldırıya uğradı. Bulgaristan açıklarında batan geminin mürettabatına ulaşılamadı. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, arama çalışmalarının sonlandırıldığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bulgaristan’ın Karadeniz açıklarında dün iki yük gemisi insansız hava ve deniz araçları saldırısının hedefi oldu. Gemilerden birinin Türk şirketine ait Togo bayraklı ‘Alfa Watan’ adlı yük gemisi olduğu, Romanya’nın Sulina Limanı’na seyrettiği sırada Bulgaristan’ın Byala kıyı kentinin yaklaşık 112 kilometre açıklarında vurulduğu kaydedildi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptığı açıklamada, Türk şirketine ait Togo bayraklı ‘Alfa Watan’ yük gemisinin saldırı sonucu battığını, gemideki denizcilere yönelik arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine operasyonun sonlandırıldığını belirtti. Gemideki yük ve mürettebata ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Gözden Kaçmasın‘Küçük NATO’ ve Mekke Toplantısının bilinmeyenleri‘Küçük NATO’ ve Mekke Toplantısının bilinmeyenleriHaberi görüntüle

MÜRETTEBATIN 11’İ TÜRK

Diğer geminin ise Palau bayraklı ‘Able’ olduğu ve saldırı sonucu gemide yangın çıktığı belirtildi. 11’i Türk, 7’si Hindistan vatandaşı 18 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığı bildirildi. ‘Able’ adlı geminin de bir Türk şirketine ait olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sözkonusu saldırıları kınadı. Önceki gün de Romanya açıklarında İHA saldırısı nedeniyle Türk ortaklı ‘Royad Mammadov’ adlı yük gemisi batmış, 2 denizcinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gemi#İha Saldırısı#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!