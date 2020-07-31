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AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 22:50,Son Güncelleme:

İki ton Antep fıstığı çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

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İki ton Antep fıstığı çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ağaçlardan yaklaşık 2 ton Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Karacun Mahallesi'nde A.K'ye (34) ait bahçedeki ağaçlardan Antep fıstığı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Civar mahallelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan yaklaşık 2 ton Antep fıstığı, Nizip ilçesindeki bir fıstık kavlatma tesisinde ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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