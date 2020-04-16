İki TIR'ın arasına girdi! Feci kaza...

Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki otomobil, fabrikaların arasından önüne çıkan TIR'a çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca yoldan çıktı. Park halindeki iki TIR'ın arasına girerek durabilen otomobildeki sürücü M.A. ile N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.







