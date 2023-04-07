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İki tır çarpıştı, D-650’de uzun araç kuyrukları oluştu

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#TIR#Sakarya#Kaza
İki tır çarpıştı, D-650’de uzun araç kuyrukları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 03:13

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda aynı istikametteki iki tırın çarpışması neticesine meydana gelen trafik kazasında uzun araç kuyrukları oluştu.

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D-650 kara yolu Karaçam Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana gelen trafik kazasında aynı istikamette seyir halinde olan A.S. idaresindeki 42 BFA 73 plakalı Mercedes marka tır ile S.T. idaresindeki 34 FBN 260 plakalı Scania marka tır çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

İki tır çarpıştı, D-650’de uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza sebebiyle kara yolunun Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ve araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#TIR#Sakarya#Kaza

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