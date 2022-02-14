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İki ‘tetikçi’ yakalandı

#Halil Falyalı#KKTC#Mustafa Söylemez
İki ‘tetikçi’ yakalandı

KKTC polisi, Mustafa Söylemez’in Girne’de kiraladığı hücre evine baskın düzenledi. İki tetikçi küvetin altına sakladıkları bir tabanca ile yakalandı.

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın Kalaşnikoflarla tarandığı cinayetle ilgili KKTC’de yürütülen soruşturmada önceki akşam önemli bir operasyon düzenlendi. Polis, İstanbul’da yakalanan ‘Söylemez Kardeşler’ çetesi lideri Mustafa Söylemez’in cinayetten önce Girne’nin Alsancak bölgesi Kavanlar Sitesi’nde kiraladığı hücre evini belirledi. Apartman dairesine düzenlenen operasyonda, adaya Alanya’dan tekneyle kaçak giriş yapan Musa Çiçek ve Veysel Sarı’yı yakalandı.

KÜVETİN ALTINDA SİLAH BULUNDU

Tetikçiler, operasyonda polise direnmeye çalıştı. Dairede yapılan aramada, küvet altına poşet içine saklanmış bir tabanca ele geçirildi. Zanlılar, çelik yelek giydirilerek dün Girne’de mahkemeye çıkartıldı ve haklarında soruşturma amaçlı 2 günlük tutuklama kararı alındı. Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren polis müfettişi Murat Bayram, zanlılardan Veysel Sarı’nın ifadesinde, cinayette kullanılan kiralık araçları Gökhan Altınok adına düzenlenmiş sahte bir kimlikle kiraladıklarını itiraf ettiğini söyledi. KKTC’deki soruşturmada daha önce tutuklanan Yusuf Güneş ve Ömer Tunç’la birlikte cinayetle ilgili yakalananların sayısı 4’e yükseldi.

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KORUMALAR ATEŞ AÇMIŞ

HALİL Falyalı geçen salı akşamı aracı durdurularak 16 kurşunla öldürülmüştü. Falyalı’nın 3 araçlık konvoyunda en arkadan gelen 2 yakın koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık, polise ‘ateş açmadıkları’ yönünde yalan ifade vermekten gözaltına alındı. İki koruma dün çıkarıldıkları mahkemede, ilk ifadelerinin aksine saldırganları caydırmak amacıyla havaya ateş açtıklarını söyledi. Konvoyda Falyalı’nın arkasındaki zırhlı araçta eşi ve 3 çocuğu vardı.

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#Halil Falyalı#KKTC#Mustafa Söylemez

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