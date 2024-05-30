‘İki teker’lerin acı bilançosu: 2023 yılında 1014 motorcu hayatını kaybetti

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Türkiye’de ulaşım kolaylığından dolayı son yıllarda yaygınlaşan motosiklet kullanımı, 5 yılda yaklaşık yüzde 60 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı nisan ayı itibarıyla 5 milyon 323 bin 177’ye ulaştı. 2019’da 3 milyon 331 bin 326 olan motosiklet sayısı, 2020’de 3 milyon 512 bin 576, 2021’de 3 milyon 744 bin 370, 2022’de 4 milyon 141 bin 914, 2023’te 5 milyon 79 bin 396 oldu.

92 BİN KAZAYA KARIŞTILAR

Trafikteki motosiklet yoğunluğu, kaza yapan motosikletli sayısındaki artışa da yansıdı. 2023’te 92 bin 565 motosikletli ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Kazalarda 107 bin 725 kişi yaralandı, 1301 kişi hayatını kaybetti. Türkiye geneli ölümlü kazaların da yüzde 23.8’i motosiklet kazalarında yaşanırken,1014 motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Günde ortalama 254 motosikletli ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı.

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2022’de 71 bin 270 motosikletlinin karıştığı kazada 791, 2021’de 64 bin 479 kazada 777, 2020’de 5 bin 753 kazada 735, 2019’da 45 bin 711 kazada 692 motosiklet sürücüsü öldü.