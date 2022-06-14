İki teker üstünde devriâlem

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Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra özel üniversitede çalışmaya başlayan Alp Zekeriya Saraç 2014 yılında ilk motosikletine sahip olduktan sonra ilk yolculuğunu da ailesinin yaşadığı Trabzon’a yaptı. Bu yolculuk sonrasında ‘Trabzon’a geldiysem Japonya’ya da giderim’ diyen Saraç uzun bir seyahat planladığı için 4 yıllık öğretmenliğinden istifa etti. Asya ve Güney Amerika turlarından sonra KPSS’ye girip Bursa Adnan Menderes Ortaokulu’nda göreve başladı. Saraç yol maceralarını, hem öğretmen hem gezgin olmanın sırlarını anlattı:

TRABZON’DAN JAPONYA’YA

“Öğretmenliğimin 4’üncü yılında İstanbul trafiğinden sıkıldığımı fark ettim ve motosiklet aldım. İlk hevesle de önce İstanbul’dan Kapadokya’ya oradan Trabzon’a ailemin yanına gittim. Sonra ‘Trabzon’a gidebildiysem, Japonya’ya da giderim’ diye düşünerek yola koyuldum. Gürcistan, Rusya, Moğolistan derken iki gemi geçişiyle 17 bin kilometreyi geride bırakarak Tokyo’ya vardım. Türkiye’ye uçakla döndüm. Bir yıl sonra Güney Amerika’ya gittim. Uruguay’da kendime bir motosiklet aldım. 145 günde Arjantin, Paraguay, Kolombiya, Brezilya, Peru ve Şili’yi gezdim. Güney Amerika çok zorlu bir coğrafya. Bolivya’da lastiğimin patladığı 8 saat boyunca kimseden yardım alamadım. Kilometrelerce yürüyüp bir bisikletçiye ulaşabildim. 45 dereceye ulaşan çöl sıcağında motor sürdüm. 25 bin kilometre yol yaptım.

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'HEDEFİM AFRİKA'

2019’da Gürcistan, Azerbaycan ve İran rotamı 40 günde tamamladım. 2020 pandemiyle geçti, 2021’de sınırlar kapalıydı. Bulduğum ilk fırsatta Afrika’da sürmek istiyorum.”

‘EMEKLİLİĞİ BEKLEMEDİM’

Yolculuk için istifa etmesinin şart olduğunu anlatan Alp Zekeriya Saraç, “Özel üniversitede çalıştığım için yıllık iznim üç haftaydı ancak benim bu yolculuk için daha fazla zamana ihtiyacım vardı. İstanbul’dan da çok sıkılmıştım. Bu maceraya atılmak için için çalışmayı durdurmam şarttı. Gezmek için emekliliği, yaşlanmayı, kredi bitsin, borç kapansın diye beklemeyi istemedim. Sürüş tecrübem çok fazla olmadığı gibi motosikletle yolculuk hakkında da fikir sahibi değildim. Arızalansa ne yapacağımı bilmiyordum. Çok şeyi yolda yaşayarak öğrendim” diye konuştu.