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İki sürücü E-5'te birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 10:32

Esenyurt’ta trafikte yol verme kavgası yapan iki sürücü E-5 Karayolu’nu kapatarak birbirlerine girdi. Olay sırasında trafik adeta dururken, yoldaki diğer vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde E-5 Karayolu Saadetdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler karayolunun ortasında araçlarını durdurarak yolu kapattı. Araçlarından inen şahıslar, kavga etmeye başlayarak birbirlerine girdi. Kavga sırasında trafik adeta kilitlenirken olayı yoldaki diğer sürücüler güçlükle ayırdı. Kavga sonrası iki şahsın da gitmesiyle olay son bulurken yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga

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