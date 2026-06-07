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İki suç örgütü çökertildi

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#Suç Örgütü Operasyonu#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#Silahlı Saldırı
İki suç örgütü çökertildi
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 07:00

İSTANBUL Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 6 Haziran tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt ve Eyüpsultan başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu yakalarında örgütlü şekilde suç faaliyetlerinde bulundukları, işyerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve benzeri olayları organize ettikleri tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

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27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında örgütlerin hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilirken, çeşitli olaylarla bağlantıları tespit edilen 27 şüpheli yakalandı. Öte yandan, yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

 

 

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#Suç Örgütü Operasyonu#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#Silahlı Saldırı

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