‘İki silahım dolu’ demişti... O imama soruşturma

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İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Camisi’nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu’nun (44) geçen hafta cuma hutbesindeki sözlerine, gazi olduğunu iddia eden Halit Demir (53) ve oğlu Ebubekir Demir (28) tepki gösterdi. Hutbe sırasında çıkan tartışmada Gündoğdu, “Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Biz sana saygıda kusur etmedik, yanına kadar geldik. Kucakladım seni, gazimizdir dedim. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz?” dedi. Tartışma büyüdü ve baba, oğlu dışarı çıkarılınca polis çağırdı. Sultangazi Polis Merkezi’ne götürülen taraflar şikâyetlerinden vazgeçti.

DİYANET HAREKETE GEÇTİ

DİYANET İşleri Başkanlığı ise sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından “Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır” açıklaması yaptı.