×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki savcıya ABK davası

Güncelleme Tarihi:

#Ayhan Bora Kaplan#Savcı#DAVA
İki savcıya ABK davası
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 07:00

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmalarda takipsizlik kararı veren iki savcı hakkında Yargıtay’da ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldığı ortaya çıktı. İki savcı, 9 Eylül’de hâkim karşısına çıkarak savunmalarını yaptı, suçlamaları reddetti.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon düzenledi, şüpheliler hakkında dava açtı.

Hazırlanan iddianamede suç örgütüne ilişkin daha önce yapılan ve takipsizlikle sonuçlanan soruşturmalar ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Takipsizlikle sonuçlanan soruşturmalardan birisi müşteki Erkan Doğan’ın ABK çetesi tarafından kaçırıldığı, darp edildiği ve dişlerinin söküldüğü iddiasına ilişkin dosyaydı. Bu dosyaya bakan dönemin Ankara Cumhuriyet Savcısı A.M., 2018 yılında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlikle sonuçlanan bir diğer dosya ise ABK suç örgütüne yönelik çete soruşturması oldu. Dönemin Ankara Cumhuriyet Savcısı İ.M. de bu dosyada atılı suçun oluşmadığı gerekçesiyle 2020 yalında takipsizlik kararı verdi. Savcı, şüphelilere yönelik tape kayıtlarının imha edilmesi talimatı da verdi. HSK’nın izin vermesiyle iki savcı hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianame yerine geçen 21 Şubat tarihli ‘son soruşturma kararında’ iki savcının savunmalarına da yer verildi.

Haberin Devamı

YARGILAMA BAŞLADI

Savcı İ.M., “Ayhan Bora Kaplan olarak bilen şahsı hiç tanımadım ve bilmedim” dedi. Savcı A.M.’nin avukatı da “Kararın verilmesi sırasında hiç kimseden talimat almamıştır” iddiasında bulundu. Davanın ilk duruşması 9 Eylül tarihinde yapıldı. Duruşmada bazı savcılar tanık olarak dinlendi. Duruşma ertelendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Bora Kaplan#Savcı#DAVA

BAKMADAN GEÇME!