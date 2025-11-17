İki şantiye 3 canımızı aldı... İki ‘işçi’ çocuk çıktı

Haberin Devamı

Kemik kırığı oluşan 2 işçinin basit tıbbi müdahale ile iyileşemez şekilde, bir işçinin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı. Uzman bilirkişi tarafından kusur raporu hazırlandı. Raporda, meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi O.Ç.’nin ‘asli’ kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, yaralanan işçiler ile hayatını kaybeden S.E.’nin ise ‘tali’ kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık sorgularının ardından firma yetkilisi B.Ç. ile şantiye şefi O.Ç., kusur durumları gözetilerek ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki bir inşaatta da beton dükümü yapıldığı sırada göçük meydana geldi. 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yaralanan 5 işçiyi kurtarıp hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan işçilerden Sedat Kurt ve Yakup Güneş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.