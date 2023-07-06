İki sanığa indirimli 25 yıl hapis cezası

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Ankara’da İlker Karakaş, Semih Soyalp, Ali Gündüz, Gözde Gündüz ve Jale Erbek, 2 Ekim 2022 gecesi Casetta Bar isimli işyerine gitti. Sanıklardan İlker Karakaş sahnede başka bir kadınla karaoke şeklinde tabir edilen yöntemle şarkı söylemek istedi. Ancak aynı barda sahneye çıkan müzisyen Onur Şener programının bittiğini ve kendi arkadaşları ile kutlama yapacaklarını gerekçe göstererek tüm erkeklerin dışarı çıkmasını söyledi. Taraflar arasında bar içinde başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, sanıklar Şener’i darp etti. Şener boynuna isabet eden cam kesiği sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak savcılık, 3’ü tutuklu 5 sanık hakkında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmayı bazı milletvekilleri de izledi.

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ONUR’U SUÇLADILAR

Sanıklardan Gözde Gündüz, Onur Şener tarafından hem fiziksel hem de sözlü şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. Semih Soyalp da olay nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. İlker Karakaş, bar içerisindeki tartışmanın ardından dışarıya çıktıktan sonra Onur Şener’in gözü dönmüş şekilde kendilerine saldırdığını iddia etti. Ali Gündüz ise “Onur, İlker’ e yumruk savurdu. İlker de bira bardağıyla, Onur’un kafasına vurdu. Zarar verecek eylemim olmadı” dedi.

ABLASI TEPKİ GÖSTERDİ

Sanıkların savunmalarında Onur Şener’e yönelik sözlerine ablası “Onur’un suratını kim parçaladı. Neden toprağın altında” sözleriyle tepki gösterdi.

Mahkeme, İlker Karakaş ve Ali Gündüz’e “kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayarak verdiği cezayı 25 yıla düşürdü. Mahkeme diğer 3 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararına hükmetti. Tutuklu sanık Semih Soyalp’in de tahliyesine hükmetti.