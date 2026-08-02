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İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu “The Knot: Gateway to Anatolia”

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#Go Türkiye#The Knot: Gateway To Anatolia#Sanat Tarihi
İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu “The Knot: Gateway to Anatolia”
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 14:25

Türkiye’nin kültürel mirasını dünya genelinde tanıtmayı hedefleyen Go Türkiye mini dizi serisinin yeni projesi “The Knot: Gateway to Anatolia”nın çekimlerine Ankara ve Eskişehir’de başlandı. Başrollerini Sıla Türkoğlu ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı yapım, iki genç sanat tarihçisinin akademik rekabetle başlayan ve Anadolu’nun binlerce yıllık kadim değerlerini keşfettikleri yolculuğunu uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye’nin kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Go Türkiye mini dizi serisi, yeni yapımı “The Knot: Gateway to Anatolia”nın çekimlerine başladı. Bugüne kadar 8,3 milyar gösterim ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşan serinin yeni projesinde Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu başrolleri paylaşıyor. Süreç Film imzalı mini dizi, seyirciyi başta Eskişehir ve Ankara olmak üzere, Türkiye’nin farklı şehirleriyle bir araya getirecek. Karakterler tarih ve kültürel mirasın izini sürerken, Anadolu’nun binlerce yıllık değerlerini de keşfettikleri bir yolculuğu ekranlara taşıyacak.

İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu “The Knot: Gateway to Anatolia”

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‘’THE KNOT: GATEWAY TO ANATOLIA” İÇ ANADOLU’DA GEÇİYOR

Go Türkiye’nin mini dizileri hız kesmeden Türkiye’nin dört bir yanını tanıtmaya devam ediyor. Süreç Film imzası taşıyan ve İç Anadolu Bölgesi’ni konu alan yeni Go Türkiye mini dizisi “The Knot: Gateway to Anatolia”nın çekimleri başladı. Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı, Levent Özdilek’in ise profesör karakterine hayat verdiği yapım, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu “The Knot: Gateway to Anatolia”

Dizi, aynı üniversitede görev almak isteyen iki sanat tarihçisi Toprak ve Bahar’ın akademik rekabetle başlayan hikayesini konu alıyor. Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasının izini sürdükleri yolculuk, zamanla yalnızca Anadolu’nun kadim değerlerini değil, birbirlerini de yeniden keşfettikleri etkileyici bir serüvene dönüşüyor.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği mini dizinin senaryosu Melih Özyılmaz ve Elif Türker imzası taşıyor.

İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu “The Knot: Gateway to Anatolia”

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ÇEKİMLER ANKARA VE ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI

Eskişehir ve Ankara’nın tarihi dokusunda başlayan çekimler, başta Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olmak üzere müzeler, ören yerleri, doğal güzellikler ve bölgenin zengin gastronomi kültürünü seyirciyle buluşturacak. Ankara ve çevre illerinin kültürel mirasını güçlü bir anlatıyla uluslararası izleyiciye ulaştırmayı hedefleyen mini dizi, Türkiye’nin kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu “The Knot: Gateway to Anatolia”

GO TÜRKİYE MİNİ DİZİLERİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

Go Türkiye mini dizi serisi, bugüne kadar 8,3 milyar gösterim ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin uluslararası tanıtımında dijital hikaye anlatımının en başarılı örneklerinden biri haline geldi. "Istanbul My Love", "Antalya Gambit", "Hidden Lover", "An Istanbul Story", "Cappadocia Fairytale", "Turquoise Summer" ve “Whisper of Origins” ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca izleyiciye ulaşan seri; Türkiye'nin tarihini, kültürel mirasını, gastronomisini ve doğal güzelliklerini sinematik bir anlatımla küresel izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

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#Go Türkiye#The Knot: Gateway To Anatolia#Sanat Tarihi

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