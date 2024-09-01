×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki saldırı çete hesaplaşması mı

Güncelleme Tarihi:

#Daltonlar#Redkitler#Saldırı
İki saldırı çete hesaplaşması mı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

İstanbul Bahçelievler’de, 31 Ağustos 02.50 sıralarında, Bahçelievler Devlet Hastanesi’nin acil servisinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bir otomobilden silahla ateş açıldı.

Haberin Devamı

Saldırıda bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir güvenlik görevlisi ve hastanede tedavi gören hastaların yakınları olan iki kişi yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, yaralanan 5 kişi hemen tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu hastanenin camları zarar gördü. Otomobil ise Yenibosna’da terk edilmiş halde bulundu.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Hastane saldırısından birkaç saat önce, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişiden 2’si yaralandı. 3’üncü kişinin ise saldırı esnasında olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet iki olayın birbiriyle bağlantısının olduğunu tespit etti. İki saldırıda 10 kişi gözaltına alındı.

HEDEF DALTONLAR MIYDI?

İddiaya göre, saldırının arkasında sokak çeteleri bulunuyor. 3 kişinin, ‘Daltonlar’ çetesi üyesi olduğu ve hasım oldukları, diğer çeteler tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Hastane saldırısının ise olayın devamı olduğu iddia edildi. Saldırının Bahçelievler’de olması ve otomobilin Yenibosna’da bulunması nedeniyle saldırıyı düzenleyenlerin bu iki ilçede faaliyet gösteren ‘Redkitler’ çetesi olduğu değerlendirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daltonlar#Redkitler#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!