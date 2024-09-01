İki saldırı çete hesaplaşması mı

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Saldırıda bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir güvenlik görevlisi ve hastanede tedavi gören hastaların yakınları olan iki kişi yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, yaralanan 5 kişi hemen tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu hastanenin camları zarar gördü. Otomobil ise Yenibosna’da terk edilmiş halde bulundu.

1 ÖLÜ 1 YARALI



Hastane saldırısından birkaç saat önce, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişiden 2’si yaralandı. 3’üncü kişinin ise saldırı esnasında olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet iki olayın birbiriyle bağlantısının olduğunu tespit etti. İki saldırıda 10 kişi gözaltına alındı.



HEDEF DALTONLAR MIYDI?



İddiaya göre, saldırının arkasında sokak çeteleri bulunuyor. 3 kişinin, ‘Daltonlar’ çetesi üyesi olduğu ve hasım oldukları, diğer çeteler tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Hastane saldırısının ise olayın devamı olduğu iddia edildi. Saldırının Bahçelievler’de olması ve otomobilin Yenibosna’da bulunması nedeniyle saldırıyı düzenleyenlerin bu iki ilçede faaliyet gösteren ‘Redkitler’ çetesi olduğu değerlendirildi.