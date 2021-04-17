İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, saat 19:15 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Öte yandan dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz'e gitmek üzere boğazdan geçmişti. 2 gün içinde Rusya'ya ait 4 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara