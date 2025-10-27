İki polise biber gazı soruşturması

×
Denizli'de futbolcular arasındaki kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polise idari soruşturma açıldı.

Denizli'de amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrası futbolcular arasında kavga olayının yaşandığı bildirildi.

BASIN VE  SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili basın ve çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine görevli polis memurlarının müdahale şekline ilişkin idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

 

