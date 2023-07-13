×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki parti tek grup

Güncelleme Tarihi:

#Gelecek Partisi#Saadet Partisi#Meclis
İki parti tek grup
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Saadet ve Gelecek Partisi, birleşerek Meclis’te grup kurmalarının ardından dün ilk toplantıyı yaptı. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu kürsüde 25 dakika, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise 1 saat konuştu.

Haberin Devamı

Gelecek Partili milletvekilleriyle birleşen Saadet Partisi, Meclis’te ilk grup toplantısını dün yaptı. Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Her işin başı dua, her işin sonu da duadır. Vira bismillah diyerek başlıyoruz” diyerek toplantıyı açtı. Grup toplantısı, Atatürk ve şehitlerin anısına saygı duruşu, Fatiha suresi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kürsüye Saadet tabelası asılırken salonda iki partinin de flamaları yer aldı. Genel başkanların sırayla çıktığı kürsüde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 25 dakika kalırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konuşması bir saat sürdü. Kural gereği sadece grubu olan partilerin genel başkanlarının konuşmalarını yayınlayan TBMM TV, Karamollaoğlu’nun kürsüden inmesinin ardından toplantı yayınını kesti.

Haberin Devamı

TOPLUM İKİYE AYRILDI

Karamollaoğlu “İktidar seçimden sonra milletin kesesine el atmaktan çekinmedi” ifadelerini kulandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da “Toplumumuz tabiri caizse, karpuz gibi ikiye ayrıldı. Böyle bir kutuplaşmayı hiçbir toplum kaldıramaz. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Buradan, bu koltuktan LGBT’ci çıkmaz” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelecek Partisi#Saadet Partisi#Meclis

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık