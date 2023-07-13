İki parti tek grup

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Gelecek Partili milletvekilleriyle birleşen Saadet Partisi, Meclis’te ilk grup toplantısını dün yaptı. Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Her işin başı dua, her işin sonu da duadır. Vira bismillah diyerek başlıyoruz” diyerek toplantıyı açtı. Grup toplantısı, Atatürk ve şehitlerin anısına saygı duruşu, Fatiha suresi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kürsüye Saadet tabelası asılırken salonda iki partinin de flamaları yer aldı. Genel başkanların sırayla çıktığı kürsüde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 25 dakika kalırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konuşması bir saat sürdü. Kural gereği sadece grubu olan partilerin genel başkanlarının konuşmalarını yayınlayan TBMM TV, Karamollaoğlu’nun kürsüden inmesinin ardından toplantı yayınını kesti.

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TOPLUM İKİYE AYRILDI

Karamollaoğlu “İktidar seçimden sonra milletin kesesine el atmaktan çekinmedi” ifadelerini kulandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da “Toplumumuz tabiri caizse, karpuz gibi ikiye ayrıldı. Böyle bir kutuplaşmayı hiçbir toplum kaldıramaz. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Buradan, bu koltuktan LGBT’ci çıkmaz” dedi.