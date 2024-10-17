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İki otomobilin paramparça olduğu kazada 6 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Kaza#Bartın
İki otomobilin paramparça olduğu kazada 6 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 14:13

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücülerden birinin ikiye ayrılan otomobilden yürüyerek çıkması yer alıyor.

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Muhammed Y. (36) idaresindeki 06 DMD 934 plakalı otomobil, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde kavşaktan dönen Zeki K. (63) yönetimindeki 74 BG 282 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, S.Ç. ile Z.B. (5) yaralandı.

İki otomobilin paramparça olduğu kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki otomobilin paramparça olduğu kazada 6 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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İki otomobilin paramparça olduğu kazada 6 kişi yaralandı

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücülerden birinin ikiye ayrılan otomobilden yürüyerek çıkması yer alıyor.

İki otomobilin paramparça olduğu kazada 6 kişi yaralandı

İki otomobilin paramparça olduğu kazada 6 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Kaza#Bartın

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