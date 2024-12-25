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İki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi

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#Trafik Kazası#Kaza#Kütahya
İki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 16:23

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada emekli öğretmen Süleyman Ulutürk (68) ve Esen Ulutürk (60) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Gediz-Uşak kara yolundaki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana geldi. Gediz’den Uşak yönüne giden O.A.’nın kullandığı 35 BLC 168 plakalı otomobil, Erdoğmuş köyünden Gediz’e gelirken kavşaktan geçmeye çalışan emekli öğretmen Süleyman Ulutürk yönetimindeki 43 LD 422 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje çarpan ve savrulan araçlar hurdaya döndü.

İki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi

Kazada Süleyman Ulutürk ve yanındaki eşi Esen Ulutürk araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan Süleyman Ulutürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Esen Ulutürk ile diğer otomobilin sürücüsü O.A. (27) ve yanındaki K.Y. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esen Ulutürk de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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İki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi

Ulutürk çiftinin cenazeleri, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi

İki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Kütahya

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